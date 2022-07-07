Про це повідомляє моніторингова група "Білоруський Гаюн".

Продовження навчань на білоруських полігонах наразі йде за таким графіком:

Борисівський (227-й) до 16.07;

Стрільбище №1 під Мінськом (Уруччя) до 16.07;

Гозький (під Гродно) до 15.07;

Брестський до 16.07;

Репище (Осиповичі) до 15.07;

Мар'їна Гірка до 16.07;

Лосвідо (під Вітебськом) до 16.07;

Німан (під Березівкою) до 15.07;

Обуз-Лісовий (під Барановичами) 15.07;

Чепелево (під Слонімом) до 15.07;

Доманове (під Івацевичами) до 15.07;

Стрільбище під Старими Дорогами до 15.07;

Заслонове (під Лепелем) до 16.07.

У моніторинговій групі зазначають, що попри підвищення тривалості навчань на полігонах, білоруська армія, як і раніше, не готова до наступальних операцій. Крім того, навчання проводять поза полігонами, що сильно посилює пожежну небезпеку і так у посушливому районі.

"Біларуський Гаюн" продовжує стежити за діями та пересуваннями російської та білоруської армії територією Білорусі.

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Згідно з опитуванням "Chatham house", результати якого оприлюднили 7 липня, 95% білорусів вважають, що армія РБ не повинна брати участь у військових діях на боці Росії.

У Білорусі уже довго безперервно тривають військові навчання. Вона проводить заходи з інженерного обладнання позицій, перевірку пунктів управління та веде радіоелектронну розвідку

Військовий експерт Згурець зазначив, що на формування угруповання для нападу з Білорусі треба 3-4 тижні

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