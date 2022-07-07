Білоруська армія не готова до наступальних операцій, - моніторингова група. Мапа
Військові навчання у Білорусі продовжили, але армія не готова до наступу
Про це повідомляє моніторингова група "Білоруський Гаюн".
Продовження навчань на білоруських полігонах наразі йде за таким графіком:
- Борисівський (227-й) до 16.07;
- Стрільбище №1 під Мінськом (Уруччя) до 16.07;
- Гозький (під Гродно) до 15.07;
- Брестський до 16.07;
- Репище (Осиповичі) до 15.07;
- Мар'їна Гірка до 16.07;
- Лосвідо (під Вітебськом) до 16.07;
- Німан (під Березівкою) до 15.07;
- Обуз-Лісовий (під Барановичами) 15.07;
- Чепелево (під Слонімом) до 15.07;
- Доманове (під Івацевичами) до 15.07;
- Стрільбище під Старими Дорогами до 15.07;
- Заслонове (під Лепелем) до 16.07.
У моніторинговій групі зазначають, що попри підвищення тривалості навчань на полігонах, білоруська армія, як і раніше, не готова до наступальних операцій. Крім того, навчання проводять поза полігонами, що сильно посилює пожежну небезпеку і так у посушливому районі.
"Біларуський Гаюн" продовжує стежити за діями та пересуваннями російської та білоруської армії територією Білорусі.
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- Згідно з опитуванням "Chatham house", результати якого оприлюднили 7 липня, 95% білорусів вважають, що армія РБ не повинна брати участь у військових діях на боці Росії.
- У Білорусі уже довго безперервно тривають військові навчання. Вона проводить заходи з інженерного обладнання позицій, перевірку пунктів управління та веде радіоелектронну розвідку
- Військовий експерт Згурець зазначив, що на формування угруповання для нападу з Білорусі треба 3-4 тижні
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