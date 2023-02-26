Крім російського шовінізму, нам доведеться ще багато поборотися з його дрібними сурогатами. Міністр закордонних справ Угорщини Сійярто мріє про те, "щоб не треба було псувати угорські лекції в закарпатських культурних центрах українським дубляжем".

Це не лише шовіністична ремарка. Це цілком рашистська теза.

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Треба визнати, що рашизм має і такі форми, які представляє Сійярто

Ми намагаємося якось обійти цю тему, а вона прогресує. А насправді треба визнати, що рашизм має і такі форми, які представляє Сійярто.

Як в історії з нацизмом і фашизмом, наша і спільна європейська перемога над російським імперіалізмом має завершитися перемогою над локальними шовінізмами в нашому регіоні.

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Про автора. Данило Лубківський, український дипломат, експерт з міжнародної політики

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