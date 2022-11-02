Російський суд заочно заарештував Коломойського та Боголюбова

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Бізнесменів звинувачують у тому, що разом з іншими учасниками у період із грудня 2006 по жовтень 2007 року вони привласнили понад 800 тисяч тонн нафти на загальну суму понад 400 мільйонів доларів.

Британія ввела санкції проти чотирьох російських олігархів за фінансування війни.

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