Про це повідомляє Детектор медіа.

Канал RT позиціонує стрічку так: "Фільм "Україна - вічне сьогодення" - це розповідь про три десятиліття незалежності України, яку розповіли американському режисеру колишні українські чиновники".

У фільмі взяли участь Віктор Ющенко, Валерій Пустовойтенко, Олександр Мороз, а також Ренат Кузьмін, Андрій Деркач, Віктор Суслов та Анатолій Шарій

Так, Ренат Кузьмін розповідає у фільмі про "величезну схожість України та нацистської Німеччини", Шарій – про "відсутність незалежності України", нардеп Андрій Деркач – про "контроль над Україною структурами Сороса".

Як зазначається, усі спікери спілкувалися з американкою Сімоною Манджанте Пападопулос – дружиною Джорджа Пападопулоса, політичного консультанта в штабі Трампа, який був визнаний винним у тому, що брехав ФБР по зв'язки та контакти Трампа з представниками РФ.





Фільм був створений до зо-річчя незалежності України продакшн Global 3 Pictures, засновником якого є режисер та продюсер Ігор Лопатьонок. Це четвертий фільм, до створення якого він причетний. Першим був "Бойня на Майдане", потім "Україна у вогні" і "Нерозказана історія України". Він також був продюсером ще одного проєкту — "Інтерв'ю з Путіним" у чотирьох частинах. У всіх трьох останніх проєктах — про Україну — у якості продюсера та інтерв’юєра також брав участь Олівер Стоун.

Зазначається, що фільм просували за гроші в невеликих американських ЗМІ за допомогою однакових статей. У них повідомлялося, що "творці фільму розвінчали найбільш усталені міфи, які постійно використовувалися політичною елітою України для маніпулювання свідомістю виборців - у тому числі, про необґрунтовані плани членства в НАТО та ЄС, а також про необхідність продажу землі та інших питань".

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