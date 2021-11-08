Російський телеканал показав пропагандистський фільм про Україну за участю Ющенка, Шарія й Кузьміна
Російський державний канал RT показав фільм під назвою "Україна – вічне сьогодення", у якому взяли участь третій президент України Віктор Ющенко, ексспікер Верховної Ради Олександр Мороз, нардеп від ОПЗЖ Ренат Кузьмін, проросійський блогер Анатолій Шарій
Про це повідомляє Детектор медіа.
Канал RT позиціонує стрічку так: "Фільм "Україна - вічне сьогодення" - це розповідь про три десятиліття незалежності України, яку розповіли американському режисеру колишні українські чиновники".
У фільмі взяли участь Віктор Ющенко, Валерій Пустовойтенко, Олександр Мороз, а також Ренат Кузьмін, Андрій Деркач, Віктор Суслов та Анатолій Шарій
Так, Ренат Кузьмін розповідає у фільмі про "величезну схожість України та нацистської Німеччини", Шарій – про "відсутність незалежності України", нардеп Андрій Деркач – про "контроль над Україною структурами Сороса".
Як зазначається, усі спікери спілкувалися з американкою Сімоною Манджанте Пападопулос – дружиною Джорджа Пападопулоса, політичного консультанта в штабі Трампа, який був визнаний винним у тому, що брехав ФБР по зв'язки та контакти Трампа з представниками РФ.
Фільм був створений до зо-річчя незалежності України продакшн Global 3 Pictures, засновником якого є режисер та продюсер Ігор Лопатьонок. Це четвертий фільм, до створення якого він причетний. Першим був "Бойня на Майдане", потім "Україна у вогні" і "Нерозказана історія України". Він також був продюсером ще одного проєкту — "Інтерв'ю з Путіним" у чотирьох частинах. У всіх трьох останніх проєктах — про Україну — у якості продюсера та інтерв’юєра також брав участь Олівер Стоун.
Зазначається, що фільм просували за гроші в невеликих американських ЗМІ за допомогою однакових статей. У них повідомлялося, що "творці фільму розвінчали найбільш усталені міфи, які постійно використовувалися політичною елітою України для маніпулювання свідомістю виборців - у тому числі, про необґрунтовані плани членства в НАТО та ЄС, а також про необхідність продажу землі та інших питань".
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