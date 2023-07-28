Російській тенісистці заборонили в'їзд у Чехію. Вона прямувала на турнір
Поліція Чехії заборонила в'їзд російській спортсменці, яка прямувала на тенісний турнір до Праги
Про це повідомляє державне роспропагандистське видання ТАСС.
Ім'я російської тенісистки не повідомляється. Спортсменка прямувала до Праги для участі у турнірі WTA (Жіночої тенісної асоціації). Проте поліціянти заборонили їй в'їзд у країну.
Росіянка вже покинула республіку. За інформацією джерела, на турнір також не приїдуть інші спортсмени з Росії та Білорусі.
- 27 липня українську шаблістку Ольгу Харлан дискваліфікували з чемпіонату світу через відмову потиснути руку росіянці Анні Смірновій, яка змагалася у нейтральному статусі. Федерація фехтування готує протест на це рішення
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.09
Купівля 37.09Продаж 37.84
-
EUR
Купівля 41.04Продаж 42.01
- Актуальне
- Важливе