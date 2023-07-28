Російській тенісистці заборонили в'їзд у Чехію. Вона прямувала на турнір

Про це повідомляє державне роспропагандистське видання ТАСС.

Ім'я російської тенісистки не повідомляється. Спортсменка прямувала до Праги для участі у турнірі WTA (Жіночої тенісної асоціації). Проте поліціянти заборонили їй в'їзд у країну.

Росіянка вже покинула республіку. За інформацією джерела, на турнір також не приїдуть інші спортсмени з Росії та Білорусі.