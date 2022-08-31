Про це заявив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко, передає Укрінформ.

"Поки не впізнаними залишаються троє людей: двоє чоловіків і тіло, стать якого ще не встановлено", - пояснив він.

За словами речника прокуратури, тіла суттєво пошкоджені, тому для їхньої ідентифікації потрібно робити ДНК-експертизи.

Увечері 17 серпня російський агресор вдарив по житловому будинку в Салтівському районі Харкова.

У місті оголосили 19 серпня днем жалоби за загиблими внаслідок ракетних ударів.

20 серпня кількість загиблих внаслідок російського обстрілу зросла до 18 людей.

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