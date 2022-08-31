Російський удар "іскандером" по гуртожитку в Харкові: троє людей лишаються не впізнаними
У Харкові ще не впізнали трьох загиблих від російського удару "іскандером" по гуртожитку для людей із вадами слуху 17 серпня
Про це заявив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко, передає Укрінформ.
"Поки не впізнаними залишаються троє людей: двоє чоловіків і тіло, стать якого ще не встановлено", - пояснив він.
За словами речника прокуратури, тіла суттєво пошкоджені, тому для їхньої ідентифікації потрібно робити ДНК-експертизи.
- Увечері 17 серпня російський агресор вдарив по житловому будинку в Салтівському районі Харкова.
- У місті оголосили 19 серпня днем жалоби за загиблими внаслідок ракетних ударів.
- 20 серпня кількість загиблих внаслідок російського обстрілу зросла до 18 людей.
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