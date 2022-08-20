Кількість загиблих від удару РФ по гуртожитку у Харкові зросла до 18

Про це повідомила пресслужба мерії Харкова.

"На місці обстрілу гуртожитку по вулиці Ахієзерів рятівники сьогодні знайшли ще три тіла загиблих. Один чоловік, інші тіла в такому стані, що потребують вивчення експерта", - йдеться у повідомленні.

Таким чином вже 18 людей загинуло від російського ракетного удару по гуртожитку сягнула.

Станом на 16:31, 20 серпня, рятувальники продовжують пошукові роботи на місці трагедії.

Ввечері 17 серпня російський агресор вдарив по житловому будинку в Салтівському районі Харкова.

У місті оголосили 19 серпня днем жалоби за загиблими внаслідок ракетних ударів.

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