Кількість загиблих від удару РФ по гуртожитку у Харкові зросла до 18
Кількість загиблих внаслідок російського обстрілу гуртожитку у Салтівському районі Харкова 17 серпня збільшилася до 18 людей
Про це повідомила пресслужба мерії Харкова.
"На місці обстрілу гуртожитку по вулиці Ахієзерів рятівники сьогодні знайшли ще три тіла загиблих. Один чоловік, інші тіла в такому стані, що потребують вивчення експерта", - йдеться у повідомленні.
Таким чином вже 18 людей загинуло від російського ракетного удару по гуртожитку сягнула.
Станом на 16:31, 20 серпня, рятувальники продовжують пошукові роботи на місці трагедії.
- Ввечері 17 серпня російський агресор вдарив по житловому будинку в Салтівському районі Харкова.
- У місті оголосили 19 серпня днем жалоби за загиблими внаслідок ракетних ударів.
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