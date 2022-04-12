English Львів Головна
ua
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Російський вояка Бичков із Пскова зґвалтував в Україні немовля, знімав це на відео і відправляв товаришам, - Зеленський

Російський вояка Бичков із Пскова зґвалтував в Україні немовля, знімав це на відео і відправляв товаришам, - Зеленський

12 квітня, 2022 вiвторок
15:40

Президент Володимир Зеленський заявив про встановлення особи російського військового, який на тимчасово окупованій території України вчинив сексуальне насильство стосовно немовляти

Про це Зеленський сказав у зверненні до Сейму Литви.

"Про це просто страшно говорити. Але це правда, це було. Встановлена навіть ця особа, цей російський вояка Бичков. Зі Пскова. Десантник чи спецпризначинець, який відправляв товаришам відео. Відео того, що він робить з немовлям. Як він знущається з немовляти! Ось такий російський військовий. "Захисник" дітей. Ось така "спецоперація", яку спланували в Москві. Ось така історія боротьби за "русский мир". Ось з таким тепер буде асоціюватись російська армія, російські десантники. Зі Пскова. Згвалтування немовляти... Російські пропагандисти мабуть вже почали це виправдовувати. Мабуть скажуть, як завжди, що цього не було, а якщо було – то це захист "російськомовних". І цей злочин – як і кожен такий злочин – залишиться на відповідальності в тому числі й пропагандистів. В тому числі тих, хто виховує таких десантників. Зі Пскова. І в тому числі тих у Європі, хто ще досі не вимикає російську пропаганду з телемереж. І мені цікаво. А як зараз міністр оборони Росії та інші автори цієї "спецоперації" оцінюють її ось такі результати? Після ось навіть таких злочинів. Після ось навіть такого "подвигу" російського солдата Бичкова? Може, російський міністр оборони запросить таких псковських десантників для захисту своїх дітей та онуків? Чи не захоче такого, шановний пан міністр? Впевнений, побоїться", - сказав Зеленський.

  • Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова розповіла про зґвалтування окупантами дітей на Київщині

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
діти
Володимир Зеленський
зґвалтування
окупанти
Читайте також:
10 квітня, 2022 неділя
Зеленський розповів, на яких умовах можливий мир з Росією
Херсон окупанти
11 квітня, 2022 понедiлок
У Херсонській області росіяни створили три катівні, - Арестович
Валерій Залужний
Автор Марина Данилюк-Ярмолаєва
11 квітня, 2022 понедiлок
Вкусити Залужного. Як балакучі голови ОПУ намагаються втягнути армію у політичні ігрища
Київ
+9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 29.24
    Купівля 29.24
    Продаж 29.85
  • EUR
    Купівля 31.79
    Продаж 32.72
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, вiвторок
12 квітня
15:55
Марін Ле Пен
Ле Пен запевнила, що підтримує санкції проти РФ, але "засипалась" на питаннях про Крим та нафтове ембарго
15:47
біженці Львів
Через війну в Україні свої домівки залишили 4,8 мільйона дітей, - ООН
15:37
Сергій Жадан
Сергій Жадан отримав Премію Свободи від фундації Франка Ширрмахера
15:32
НАТО
Другий етап війни неминучий, він буде масштабнішим та жорстокішим і Україна готується до цього, - НАТО
15:29
"Дальний Восток ждёт вас": окупанти агітують депортованих маріупольців селитись у найвіддаленіших регіонах Росії. ФОТОФАКТ
15:24
Австралія
Австралійські університети пропонують спеціальні програми для навчання студентів з України
15:21
Греція прискорює проєкти з розвідки газу, щоб позбутися російської залежності, - прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс
15:20
Ярослав Ракицький
"Шахтар" оголосив про повернення Ракицького
15:07
піротехніки ДСНС
Знешкоджено 81 вибухонебезпечний предмет: піротехніки ДСНС продовжують розміновувати Сумську область
15:02
окупанти рф орки
Російських військових замість виплат за бої в Україні "мотивують" забороною на звільнення, – українська розвідка 
14:59
СБУ
На Луганщині СБУ припинила діяльність агентурної мережі РФ
14:49
Прапор Словаччини
Словаччина планує повернути своїх дипломатів до Києва
14:46
Ексклюзив
Федір Веніславський
"15 діб на повернення": нардеп Веніславський про новий законопроєкт, згідно з яким військовозобов’язані українці мають повернутись на батьківщину
14:33
Андрій П'ятов
Є зомбо-ліга – там і грайте: Голкіпер збірної України П'ятов заявив, що росіянам не місце у світовому футболі
14:29
Миколаївська ОВА після обстрілу
Пошкоджені заклади освіти, здоров'я, житло: у Миколаєві нарахували вже понад 110 млн грн збитків, завданих російськими окупантами
14:19
Ексклюзив
Ахтем Чийгоз
Херсон - це класичний приклад Криму, який ми проходили й проходимо всі ці роки на окупованій території,- Чийгоз
14:12
росія поїзд ржд
Депортованих в РФ українців переселяють в Сибір і за Полярне коло, - The Independent
14:09
Укрпошта презентувала марку "Русский военный корабль, иди на*уй!"
14:02
Ексклюзив
Владислав Сурков
Через Суркова проходили не лише інформаційні спецоперації - Чекалкін
13:58
Ексклюзив
путін
Можливе застосування хімічної зброї в Маріуполі - безсилля Путіна перед героїчною українською армією, - Таран
13:54
Інтерсіті
Укрзалізниця призначила на 13 квітня 2 додаткові рейси "Інтерсіті+" - до Дніпра і Львова
13:44
Віталій Кім
Кім закликав менше писати в соцмережі: окупанти черпають з цього багато інформації на тлі дефіциту своєї агентури
13:38
Манчестер Юнайтед - Атлетико, Ліга чемпіонів
МЮ відреагував на вчинок Роналду, який розбив телефон підлітку з аутизмом
13:35
газ
У Європі зросли ціни на газ внаслідок скорочення Газпромом його транзиту через Україну, - Bloomberg
13:34
Зеленський
Зеленський: Якби всі у Європі були такими ж принциповими, як литовці, то, можливо, не було б і цієї війни
13:13
За добу до Угорщини прибули близько 9 тис. біженців з України
13:07
Михайло Нискогуз
Священник Михайло Нискогуз із храму на Львівщині, відомого фрескою з Путіним у пеклі, закликав повернути в ефір Еспресо, Прямий і 5 канал
13:01
Путін
Путін назвав цілі російських військових в Україні "шляхетними"
12:57
Ексклюзив
Еспресо Прямий 5 канал
Вимкнення каналів з ефіру - це і неповага до людей, і диверсія проти держави,- Володимир Ар’єв
12:55
В Україні націоналізують 10 російських суден вартістю понад 1 млрд грн
12:48
Енергоатом
В Україну прибула перша партія аварійного обладнання з Європи для ремонту енергетичної інфраструктури, - Енергоатом
12:41
хакер
CERT-UA запобігла масштабній кібератаці на енергетичний сектор
12:26
домашнє насильство
У Швейцарії створили рекомендації, які допоможуть українським біженцям не стати жертвою торговців людьми
12:23
grn
За час війни НБУ перерахував ЗСУ майже 15 млрд грн, на спецрахунку залишилося 130 млн грн
12:15
Олександр Усик проти Ентоні Джошуа (праворуч)
Усик відмовився битися з Джошуа у Великій Британії
12:08
понтонна переправа
У Вишгородському районі встановили понтонну переправу та міст через річку: на Київщині продовжують відновлювати інфраструктуру й електропостачання
12:05
переправа
Укравтодор завершує будівництво тимчасової переправи на трасі Київ-Житомир біля села Стоянка
12:02
мініярмарка
У п’яти районах міста Києва 12 квітня працюють сім мініярмарків
12:02
Ексклюзив
Лукашенко Путін
Лукашенко проситиме в Путіна додаткових гарантій компенсації втрат, які несе білоруський режим через санкції, - дипломат про зустріч президентів Білорусі й Росії
11:56
санкції проти Росії
У Росії почалися перебої з постачанням сантехніки та будматеріалів
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV