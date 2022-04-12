Російський вояка Бичков із Пскова зґвалтував в Україні немовля, знімав це на відео і відправляв товаришам, - Зеленський

Про це Зеленський сказав у зверненні до Сейму Литви.

"Про це просто страшно говорити. Але це правда, це було. Встановлена навіть ця особа, цей російський вояка Бичков. Зі Пскова. Десантник чи спецпризначинець, який відправляв товаришам відео. Відео того, що він робить з немовлям. Як він знущається з немовляти! Ось такий російський військовий. "Захисник" дітей. Ось така "спецоперація", яку спланували в Москві. Ось така історія боротьби за "русский мир". Ось з таким тепер буде асоціюватись російська армія, російські десантники. Зі Пскова. Згвалтування немовляти... Російські пропагандисти мабуть вже почали це виправдовувати. Мабуть скажуть, як завжди, що цього не було, а якщо було – то це захист "російськомовних". І цей злочин – як і кожен такий злочин – залишиться на відповідальності в тому числі й пропагандистів. В тому числі тих, хто виховує таких десантників. Зі Пскова. І в тому числі тих у Європі, хто ще досі не вимикає російську пропаганду з телемереж. І мені цікаво. А як зараз міністр оборони Росії та інші автори цієї "спецоперації" оцінюють її ось такі результати? Після ось навіть таких злочинів. Після ось навіть такого "подвигу" російського солдата Бичкова? Може, російський міністр оборони запросить таких псковських десантників для захисту своїх дітей та онуків? Чи не захоче такого, шановний пан міністр? Впевнений, побоїться", - сказав Зеленський.

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