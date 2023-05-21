Російського політика Затуліна не пустили до Казахстану, - ЗМІ
Російському депутату Костянтину Затуліну не дозволили в'їзд до Казахстану. У минулому він неодноразово ставив під сумнів територіальну цілісність держави
Про це пише Sputnik.
У неділю, 21 травня, російського депутата Констянтина Затуліна не пустили до Казахстану. Чиновнику повідомили, що йому не раді й не дозволили пройти через зону імміграційного контролю.
"У Росії є можливості, які можуть бути використані для того, щоб донести до Казахстану своє занепокоєння чи невдоволення. Країна, у якої найдовший у світі сухопутний кордон із РФ, на мій погляд, дуже ризикує, коли намагається, попри нашу історичну та географічну близькість, у ситуації, що склалася, орієнтуватися на західні санкції. Звичайно, це не залишиться без реакції з боку Росії", - відреагував Затулін.
У червні 2022 року, посилаючись на слова президента Казахстану Касима-Жомарта Токаєва про невизнання ДНР/ЛНР, він заявив, що в Казахстані "багато регіонів, населених пунктів з великим російським населенням мають мало спільного з тим, що називається Казахстаном". Також депутат Держдуми натякнув, що без дружби, співпраці та партнерства між двома країнами "все можливо, як у випадку з Україною".
- Раніше Затулін заявив, що Україна разом із Польщею нібито можуть напасти на Білорусь, через що Росія та сама Білорусь повинні бути уважними.
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