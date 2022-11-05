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"Україна та Польща планують напасти на Білорусь": нові вигадки російської пропаганди

5 листопада, 2022 субота
01:17
війна з Росією білоруські військові

У держдумі Росії заявили, що Україна разом із Польщею нібито можуть напасти Білорусь, через що Росія та сама Білорусь повинні бути уважними

Про це повідомив перший заступник голови комітету Держдуми у справах СНД і зв'язків зі співвітчизниками Костянтин Затулін в інтерв'ю пропагандистському виданню "Говорить Москва".

Він заявив, що Україна сьогодні ворожа до Білорусі та Росії. З останньою вона веде війну, а до війни з Білоруссю, за його словами, готується. Затулін зазначив, що те, що зараз відбувається на білорусько-українському кордоні можна розглядати як "елементи нервозності".

"Тому випадок із цим дроном та з якимись іншими речами можна розглядати як елементи нервозності, що виникає на білорусько-українському кордоні. Ми точно не знаємо, як далеко це заведе Україну та її союзників. Зрозуміло, принаймні, що Росія та Білорусь мають бути дуже уважними", - наголосив Затулін.

Він також зазначив, що через ці "елементи нервозності" Росія та Білорусь розпочали масштабні спільні навчання та створили спільні угруповання.

Крім того, за словами Затуліна, скоїти напад на Білорусь чи спровокувати там якісь внутрішні заворушення може Польща.

"Україна, а може й Польща, може спробувати якимось чином чинити тиск на Білорусь, а то й вторгнутися в Білорусь, спробувати спровокувати якісь внутрішні заворушення, привезти на своїх багнетах, наприклад, з Польщі чи Литви емігрантських білоруських політичних діячів", - сказав Затулін.

  • 2 листопада повідомили, що Росія та Білорусь планують спільні військові навчання на 2023 рік.
  • 3 листопада стало відомо, що Інститут вивчення війни вважає малоймовірним вступ Білорусі у війну з Україною через низку наслідків для режиму Лукашенка.
  • 4 листопада заступник голови Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі Павло Латушко заявив, що білоруських офіцерів готують до роботи з тактичною ядерною зброєю.

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