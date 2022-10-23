Російського пропагандиста Семена Пєгова поранили на Донбасі

Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ.

Наразі Пєгов госпіталізований до травматологічного центру Донецька. Телеграм-канал пропагандиста деталі поранення не розголошує, проте телеграм-канал Baza з посиланням на російських воєнних кореспондентів стверджує, що у Пєгова відкритий перелом двух пальців правої ноги та рвані рани на стопі.

Російське видання "Коммерсант" з посиланням на Бориса Рожина заявляє, що пропагандист наступив на міну "Лепесток". Також, у повідомленні йдеться, що Пєгов перебував у Майорську, де знімав терориста Дениса Пушиліна.

Семен Пєгов - російський пропагандист та журналіст, що працює на телеграм-каналі WarGonzo. Висвітлює воєнну тематику, було доведено, що частина його публікацій - постановочні. Авторський проєкт Пєгова на YouTube заблоковано.

18 жовтня розвідка повідомила, що Гіркін прибув на територію окупованої України. Українська розвідка обіцяє $100 000 за передачу в полон колишнього "міністра оборони ДНР", російського терориста Ігоря Стрєлка Гіркіна.

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