Російському військовому оголосили підозру в зґвалтуванні цивільної українки в Маріуполі за відмову їхати в РФ

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, 51-річний громадянин РФ з Тюмені з березня 2022 року перебував в окупованому Маріуполі, у складі 4-ої окремої мотострілецької бригади так званої народної поліції "ЛНР".

Навесні 2022 року в Маріуполі підозрюваний зі зброєю в руках увійшов до підвалу житлового будинку, де знайшли прихисток цивільні громадяни України. Почувши від однієї з жінок про небажання виїздити до Росії, він навів на неї вогнепальну зброю, та, погрожуючи розстрілом, наказав віддати паспорт і змусив прослідувати за ним у будинок, де й зґвалтував.

Йому повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).