Російському військовому оголосили підозру в зґвалтуванні цивільної українки в Маріуполі за відмову їхати в РФ
Російському військовому, який погрожував та зґвалтував цивільну українку в Маріуполі за відмову їхати у РФ, оголосили про підозру
Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
За даними слідства, 51-річний громадянин РФ з Тюмені з березня 2022 року перебував в окупованому Маріуполі, у складі 4-ої окремої мотострілецької бригади так званої народної поліції "ЛНР".
Навесні 2022 року в Маріуполі підозрюваний зі зброєю в руках увійшов до підвалу житлового будинку, де знайшли прихисток цивільні громадяни України. Почувши від однієї з жінок про небажання виїздити до Росії, він навів на неї вогнепальну зброю, та, погрожуючи розстрілом, наказав віддати паспорт і змусив прослідувати за ним у будинок, де й зґвалтував.
Йому повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
- Завдяки доказовій базі Служби безпеки до 15 років тюрми отримали 10 бойовиків РФ, які воювали проти українських військових у Маріуполі та Волновасі.
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