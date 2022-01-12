Російську Федерацію лякає організація спротиву та будь-який крок, який робить місцева влада та ЗСУ, - депутат Київради Погребиський про створення територіальної оборони

Таку думку він висловив в ефірі програми "Коментар з Христиною Шкудор" на Еспресо.TV.

"Я думаю, що Російську Федерацію не лякають війська територіально оборони. Не може лякати те, чого ще немає. Російську Федерацію лякає організація спротиву та будь-який крок, який робить місцева влада та ЗСУ, для того, щоб організувати цей опір якомога сильнішим. Я впевнений. що створення територіальної оборони є тим самим кроком, який унеможливлює, або зробить великі втрати в разі впровадження тих цілей та задач, які перед собою ставить Кремль", - вважає Погребиський



Погребиський також зауважив, що більшість людей, які будуть служити та підпишуть контракт рамках територіальної оборони, мають військовий досвід. За його словами, територіальна оборона передбачає створення військових бригад в конкретних містах та областях.



"Якщо ми говоримо про територіальну оборону, то це в першу чергу, про конкретні міста та області, де люди будуть виконувати точні цілі та задачі. Для того, щоб записатись до територіальної оборони потрібно звернутись до військкомату за місцем проживання і там вам все пояснять. Зокрема, ознайомлять з текстом контракту, повідомлять чи потрібно проходити медогляд і т.д", - додав Погребиський



Також він вважає, що найголовнішим на сьогоднішній день є створення матеріальної бази та каркасу територіальної оборони в будь-якій області. Погребиський зауважив, що потрібно виконати певні кроки щодо організації логістики, перебування штабів та створення комунікації військ територіальної оборони.





Нагадаємо, з 1 січня 2022 року, вводиться в дію Закон України "Про основи національного спротиву", відповідно до якого провідна роль в організації та виконанні завдань територіальної оборони України належить Силам територіальної оборони ЗСУ.

1 січня стало відомо, що Сили територіальної оборони очолив бригадний генерал Юрій Галушкін.

10 січня бригадний генерал Юрій Галушкін, командувач Сил територіальної оборони ЗСУ, розповів, що формування Сил ТрО уже триває і найближчим часом будуть сформовані та укомплектовані чотири регіональні управління

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