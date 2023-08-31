Російську олімпійську призерку з важкої атлетики дискваліфікували на 8 років через допінг
Найкращу російську важкоатлетку, призерку Олімпіади та чемпіонку світу Тетяну Каширіну дискваліфікували на вісім років за допінг
Про це повідомляє РБК.
Спортивний арбітраж скасував виправдувальний вирок дисциплінарного антидопінгового комітету РУСАДА у справі Тетяни Каширіної.
З урахуванням вже відбутого терміну тимчасового усунення 32-річну спортсменку дискваліфіковано до січня 2030 року.
Каширина є срібною призеркою Олімпіади в Лондоні, п'ятиразовою чемпіонкою світу, восьмиразовою чемпіонкою Європи.
- Скандали з допінгом спортсменів з РФ тривають вже декілька років і набули систематичного характеру. Так у 2021 році російських легкоатлетів не пустили на чемпіонат Європи і анульовували медалі з Олімпіади. Різні федерації відбирали медалі у атлетів з РФ і за попередні роки.
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