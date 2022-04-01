Росію чекають нові удари в економіці, фінансах і торгівлі, - Кулеба
Після телефонної розмови з Державним секретарем США Ентоні Блінкеном міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба анонсував нові санкції проти Росії
Про це він повідомив у Twitter.
"Обговорили кроки щодо економічного та військового зміцнення України, щоб ми могли продовжити ефективний відсіч подальшим російським атакам. Дякуємо США за вже надану підтримку. Подальші удари по економіці, фінансовій системі та торгівлі Росії скоро настануть", - сказав Кулеба.
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