Росію чекають нові удари в економіці, фінансах і торгівлі, - Кулеба

Про це він повідомив у Twitter.

"Обговорили кроки щодо економічного та військового зміцнення України, щоб ми могли продовжити ефективний відсіч подальшим російським атакам. Дякуємо США за вже надану підтримку. Подальші удари по економіці, фінансовій системі та торгівлі Росії скоро настануть", - сказав Кулеба.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заперечив тиск партнерів на Україну щодо поступок Росії в переговорах для швидшого укладення миру

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