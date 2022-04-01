Кулеба спростував інформацію про тиск Заходу щодо швидкого підписання мирної угоди з РФ

Про це він заявив на брифінгу у Варшаві, передає Укрінформ.

"Я думаю, що і до початку війни було недоречно говорити про те, що на Україну можна тиснути. Ми продемонстрували у низці ситуацій, що Україна не піддається жодному тиску, з нами можна говорити лише на рівних і ніколи не можна говорити зверхньо. А після 36 днів війни, я запевняю вас, що ніхто в Європі або за океаном навіть не наважиться тиснути на президента Зеленського або на Україну з будь-якого приводу", - сказав Кулеба.

Він зазначив, що країни, які буцімто підштовхують Україну до поступок у мирних переговорах задля якнайшвидшого укладення миру, є партнерами і дуже багато допомагають.

"Ми ніякого тиску в переговорному процесі з їхнього боку не відчуваємо, а відчуваємо підтримку і маємо дуже тісну взаємодію з урядами цих країн", - запевнив очільник МЗС.

Раніше видання The Times повідомило з посиланням на джерело в британському уряді, що країна стурбована тим, що США, Франція та Німеччина прагнуть укласти якнайшвидше мир і можуть підштовхувати Україну до поступок у переговорах з РФ,