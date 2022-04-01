Британія не рекомендує Україні підписувати мирну угоду з РФ найближчим часом, а дочекатись більш сильної позиції, - Times
Велика Британія стурбована тим, що США, Франція та Німеччина підштовхнуть Україну до значних поступок в мирних переговорах з Росією
Про це повідомляє The Times з посиланням на джерело в уряді.
Джерело в уряді повідомило, що існує занепокоєння, що союзники "надмірно прагнуть" укласти мирну угоду якнайшвидше.
В уряді вважають, що врегулювання має бути досягнуто лише тоді, коли Україна перебуватиме в найсильнішій позиції.
За даними видання під час телефонної розмови прем'єр Борис Джонсон попередив президента України Володимира Зеленського, що президент Путін є "брехуном і агресором", який використовуватиме переговори, щоб "втомити і змусити піти на поступки". Зеленський висловив занепокоєння щодо прогресу переговорів і того, чи використовує їх Москва для переміщення та зміцнення своїх сил.
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