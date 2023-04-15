Росію слід перетворити на демократичну федерацію, - Резніков

Про це міністр оборони України написав на фейсбуці.

"У своєму виступі на Конференції (Чорноморської безпекової конференції Міжнародної Кримської Платформи - ред.) я зробив акцент на 5 рамкових тезах, які, на мій погляд, мають бути в основі комплексу рішень щодо забезпечення миру, безпеки, добробуту та розвитку у регіоні", - написав він.

Олексій Резніков зазначив, що на порядку денному має постати питання трансформації Росії.

"Теза деяких партнерів про те, що Москва має бути залучена до усіх важливих справ регіону, розбивається реальністю - з чинним терористичним режимом, який живиться імперськими фантомними болями, якісь домовленості неможливі в принципі", - наголосив міністр.

Він додав, що Росія повинна стати демократичною федерацією, видати злочинців, бути денацифікованою та компенсувати шкоду.

"Має бути спільна позиція, у тому числі - зафіксована через систему потужних санкцій, що без трансформації у справжню демократичну федерацію Росія не зможе відновити стосунки з цивілізованим світом", - написав Олексій Резніков.