Росію треба зламати як нацистську Німеччину, щоб вона не могла розпочати нову війну, - військовий експерт Ступак

Таку думку висловив військовий експерт Іван Ступак в етері Еспресо.



"Війна закінчиться тоді, коли Росія зламається, коли буде зламано її військову машину. Дійсно мир буде тоді, коли за 5-10 років Російська Федерація не зможе відновитися. В іншому випадку це буде тривале перемирʼя до наступної війни. Нам потрібен злам воєнної машини Росії по аналогії з нацистською Німеччиною після поразки у Другій світовій війні", - зазначив Ступак.



Експерт додав, що в разі перемирʼя знову активізуються реваншистські сили в Росії, які будуть розхитувати ситуацію й закликати до нової війни.



"Росія дуже сильно залежить від імпорту. Якщо не буде імпорту, в Росії не буде високотехнологічної зброї, не буде нових ракет, які створюються за допомогою імпортних технологій. Другий елемент зламу Росії - це нафта й газ. Немає нафтових доларів та газових євро - триндець російській економіці, як це було з Радянським Союзом", - зауважив Іван Ступак.

Головне управління розвідки Міноборони повідомило, Росія намагається залучити до власного виробництва країни ОДКБ, Грузію, Вірменію, Азербайджан та Казахстан, щоб зменшити вплив санкцій.

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс заявила, що Україна буде в небезпеці, якщо не перемогти Росію.