Росію треба зламати як нацистську Німеччину, щоб вона не могла розпочати нову війну, - військовий експерт Ступак
Російську Федерацію треба зламати як після поразки у Другій світовій війні було зламано нацистську Німеччину, щоб країна-агресорка не могла розпочати нову війну
Таку думку висловив військовий експерт Іван Ступак в етері Еспресо.
"Війна закінчиться тоді, коли Росія зламається, коли буде зламано її військову машину. Дійсно мир буде тоді, коли за 5-10 років Російська Федерація не зможе відновитися. В іншому випадку це буде тривале перемирʼя до наступної війни. Нам потрібен злам воєнної машини Росії по аналогії з нацистською Німеччиною після поразки у Другій світовій війні", - зазначив Ступак.
Експерт додав, що в разі перемирʼя знову активізуються реваншистські сили в Росії, які будуть розхитувати ситуацію й закликати до нової війни.
"Росія дуже сильно залежить від імпорту. Якщо не буде імпорту, в Росії не буде високотехнологічної зброї, не буде нових ракет, які створюються за допомогою імпортних технологій. Другий елемент зламу Росії - це нафта й газ. Немає нафтових доларів та газових євро - триндець російській економіці, як це було з Радянським Союзом", - зауважив Іван Ступак.
- Головне управління розвідки Міноборони повідомило, Росія намагається залучити до власного виробництва країни ОДКБ, Грузію, Вірменію, Азербайджан та Казахстан, щоб зменшити вплив санкцій.
- Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс заявила, що Україна буде в небезпеці, якщо не перемогти Росію.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.05
Купівля 31.05Продаж 32.05
-
EUR
Купівля 32.54Продаж 33.68
- Актуальне
- Важливе