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Оновлено

ЗСУ вдарили по базі російської ППО у Криму

30 жовтня, 2023 понедiлок
11:02
Війна з Росією Крим

Уночі понеділка, 30 жовтня, Збройні Сили України атакували російський стратегічний об'єкт протиповітряних сил у тимчасово окупованому Криму та ППО С-400 поблизу Луганська. Російські ЗМІ пишуть, що у Криму унаслідок атаки поранено 17 військових армії РФ

Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.

"У ніч на 30 жовтня Збройні Сили України успішно уразили стратегічний об'єкт системи ППО на західному узбережжі тимчасово окупованого Криму", - йдеться у повідомленні.

Крім того, 25 жовтня українські воїни знищили ППО С-400 поблизу тимчасово окупованого Луганська.

Раніше про атаку на базу ППО РФ у Криму писало російське видання ASTRA. За даними їхніх джерел, близько третьої години ночі було здійснено ракетну атаку по цій базі російських окупантів.

Зазначається, що удар було завдано по місцю дислокації ракетно-зенітного полку ППО міноборони РФ недалеко від населеного пункту Оленівка на заході Криму.

Оленівка, Крим

Фото: ASTRA

Як пише ASTRA, поранення отримали 17 російських військовослужбовців, а також пошкоджено п'ять автомобілів. Одна з автівок уже не підлягає відновленню.

  • У ніч проти неділі, 29 жовтня, над територією тимчасово окупованого Криму протиповітряна оборона Росії начебто збила 36 безпілотників.
Росія
Крим
ППО
російська армія
ЗСУ
окуповані території
окупанти
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