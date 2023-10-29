Міноборони РФ заявило, що вночі ППО збила над Кримом 36 безпілотників
У ніч проти неділі, 29 жовтня, над територією тимчасово окупованого Криму протиповітряна оборона Росії начебто збила 36 безпілотників
Про це заявили у міністерстві оборони Росії.
За їхніми словами, вночі росіяни відбили атаку БПЛА літакового типу по об'єктах на території РФ.
Засоби росісйької ППО начебто збили 36 безпілотників над акваторією Чорного моря та північно-західною частиною Криму.
- Водночас цієї ж ночі російські війська запустили по Україні 5 ударних дронів та керовану авіаційну ракету Х-59. Повітряні сили знищили усі російські безпілотники.
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