Про це повідомляє Еспресо.TV.

У Реджіо-ді-Калабрії на гол Маттео Ловато та дубль Лоренцо Коломбо українці відповіли лише м'ячем Олексія Кащука.

Головним тренером молодіжної збірної України є Руслан Ротань, який також очолює національну команду та "Олександрію".

Збірна України U21 веде підготовку до фінальної частини молодіжного чемпіонату Європи, яка відбуватиметься з 21 червня до 8 липня у Румунії та Грузії. Суперниками українців по групі будуть Іспанія, Хорватія та Румунія.

Товариський матч

Реджіо-ді Калабрія, Італія

27 березня

Італія U21 — Україна U21 3:1

Голи: Ловато, 19, Коломбо, 71, 82 - Кащук, 68

Італія U21: Тураті, Околі, Ловато, Пірола, Белланова (П’єроцці, 77), Річчі (к), Удоджі, Фаджолі, Бове (Фаббіан, 77), Канчельєрі (Орістаніо, 69), Коломбо (Мулаттьєрі, 89).

Україна U21: Нещерет, Лях, Таловєров (к), Батагов, Вівчаренко, Михайленко (Очеретько, 69), Бражко, Кащук (Хлань, 69), Криськів, В’юнник (Назаренко, 77), Сікан (Кухаревич, 77).

Попередження: Батагов, 18, Бражко, 88