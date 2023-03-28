Ротань з молодіжною збірною України програв Італії у товариському матчі
Молодіжна збірна України з футболу під керівництвом Руслана Ротаня поступилася Італії у товариському матчі
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У Реджіо-ді-Калабрії на гол Маттео Ловато та дубль Лоренцо Коломбо українці відповіли лише м'ячем Олексія Кащука.
Головним тренером молодіжної збірної України є Руслан Ротань, який також очолює національну команду та "Олександрію".
Збірна України U21 веде підготовку до фінальної частини молодіжного чемпіонату Європи, яка відбуватиметься з 21 червня до 8 липня у Румунії та Грузії. Суперниками українців по групі будуть Іспанія, Хорватія та Румунія.
Товариський матч
Реджіо-ді Калабрія, Італія
27 березня
Італія U21 — Україна U21 3:1
Голи: Ловато, 19, Коломбо, 71, 82 - Кащук, 68
Італія U21: Тураті, Околі, Ловато, Пірола, Белланова (П’єроцці, 77), Річчі (к), Удоджі, Фаджолі, Бове (Фаббіан, 77), Канчельєрі (Орістаніо, 69), Коломбо (Мулаттьєрі, 89).
Україна U21: Нещерет, Лях, Таловєров (к), Батагов, Вівчаренко, Михайленко (Очеретько, 69), Бражко, Кащук (Хлань, 69), Криськів, В’юнник (Назаренко, 77), Сікан (Кухаревич, 77).
Попередження: Батагов, 18, Бражко, 88
- 26 березня у стартовому матчі кваліфікації чемпіонату Європи збірна України під керівництвом Ротаня поступилася у Лондоні Англії - 0:2.
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