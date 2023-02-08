Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Під час війни дуже важливо, щоб профільними силовими відомствами керували люди, які є професіоналами. Саме тому, до прикладу, МВС повинна керувати людина, яка дотична до національної поліції. Міністерством оборони повинна керувати людина, яка має військову освіту. В нас є відповідні закони, за якими такі посади повинні займати не цивільні люди", - пояснив Світан.

Експерт вважає, що кадрові ротації в Міністерстві оборони України ніяк не вплинуть на постачання зброї до України

"Можливі кадрові ротації в Міністерстві оборони ніяк не вплинуть на постачання зброї від наших партнерів. Оскільки такі питання вирішуються на рівні Генштабу та Пентагону або ж військовими НАТО. Політичні ж аспекти щодо постачання озброєнь виконують офіси відповідних міністерств. Саме тому, заміна міністра оборони України негативно не вплине на відношення наших західних партнерів", - додав він.