Ротації в Міністерстві оборони ніяк не вплинуть на постачання зброї Україні, - військовий експерт Світан
Військовий експерт Роман Світан переконаний, що можливі кадрові ротації в Міністерстві оборони ніяк не вплинуть на постачання озброєння до України
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"
"Під час війни дуже важливо, щоб профільними силовими відомствами керували люди, які є професіоналами. Саме тому, до прикладу, МВС повинна керувати людина, яка дотична до національної поліції. Міністерством оборони повинна керувати людина, яка має військову освіту. В нас є відповідні закони, за якими такі посади повинні займати не цивільні люди", - пояснив Світан.
Експерт вважає, що кадрові ротації в Міністерстві оборони України ніяк не вплинуть на постачання зброї до України
"Можливі кадрові ротації в Міністерстві оборони ніяк не вплинуть на постачання зброї від наших партнерів. Оскільки такі питання вирішуються на рівні Генштабу та Пентагону або ж військовими НАТО. Політичні ж аспекти щодо постачання озброєнь виконують офіси відповідних міністерств. Саме тому, заміна міністра оборони України негативно не вплине на відношення наших західних партнерів", - додав він.
- 5 лютого українські ЗМІ повідомили, що Олексія Резнікова на посаді міністра оборони може замінити керівник Головного управляння розвідки Кирило Буданов.
- Сам Резніков заявив, що піде з посади у разі подання від президента Володимира Зеленського.
- 6 лютого народна депутатка від "Слуги Народу" Марʼяна Безугла та голова фракції партії у Верховній Раді Давид Арахамія повідомили, що Кирило Буданов стане новим очільником Міноборони України, а Олексій Рєзніков очолить Міністерство з питань стратегічних галузей промисловостей України.
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