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"Роту ударних БПЛА створили, завдання дали, а засобів для роботи не дали": волонтерка про проблеми закупівель для військових

22 серпня, 2023 вiвторок
16:02
Війна з Росією Люба Шипович

За словами співзасновниці благодійного фонду Dignitas Люби Шипович, військові за власний кошт змушені купувати комплектуючі та складати засоби для роботи

Про це вона розповіла у програмі "Війна і волонтери" журналістки "Еспресо".

"Про закупівлю військовим. Є комічні ситуації. Воїнам роти ударних БПЛА засоби для роботи їм не видають, – зазначає Люба Шипович. – Військові самі купують комплектуючі в Китаї. А оскільки заборонений прямий продаж в Україну, то завозять їх у Польщу, сплачують мито в Польщі, потім звідти в Україну, сплачують мито ще раз і в підсумку самі збирають. Тобто військовий для своєї роботи витрачає власні кошти, двічі сплачує мито і потім збирає дрон. Це якийсь абсурд. Держава не забезпечила військового засобом для роботи при тому, що дали йому завдання, які він повинен виконувати. Тобто держава завдання дала, посаду дала, а засобів, якими воювати, не дала. І ще й бере з військового податки за те, що він сам собі за власні кошти купує комплектуючі і збирає дрон".

Люба Шипович каже, зараз в Україні є класні інноваційні розробки за якими стежить світ, але це одиниці. 

"Треба розуміти, що дрони, які вдарили в Кримський міст, Москву, Воронеж – це одиниці, можливо десятки. А те, що нам потрібно на фронті тільки по малих дронах-камікадзе, – 200 тисяч дронів щомісяця. Щоб забезпечити лінію фронту. Ми зараз не забезпечуємо навіть 10% потреби. Є окремі моделі, круті інноваційні дрони, але це наразі не змінює картинку на передовій. Досі найпопулярнішим дроном на лінії фронту залишається, як називає його міністр оборони, "весільний" дрон "мавік". Те, що зараз просять усі. Це наразі основний розвідувальний дрон на першій лінії. І ми навіть цими "мавіками" не можемо забезпечити в достатній кількості. Те, що до Москви долетів і кілька вікон вибив, – це більше психологічний ефект: показати Росії, що можна переносити війну на їх територію. Але це не вирішує питання на лінії розмежування, на лінії бойового зіткнення".

  • Нагадаємо, Люба Шипович розповіла, що з вересня Китай вводить обмеження на експорт дронів та комплектуючих до них. Китайські обмеження вплинуть на ринок малих FPV-безпілотників і їхня вартість значно зросте.
  • За її словами дрон європейських виробників учетверо дорожчий за китайський аналог
  • Також вона зазначала, що в Україні можна налагодити виробництво комплектуючих для дронів, але питання у грошах. 
  • Тим часом держава не говорить чи буде закуповувати дрони наступного року. Крім того, всередині країни волонтери платять ПДВ за купівлю безпілотників.
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