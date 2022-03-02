Розбита техніка, вбиті окупанти: Генштаб ЗСУ показав результати інформування армії цивільними в чат-боті stop_russian_war_bot

Фото оприлюднені на Faсеbook-сторінці Генштабу ЗСУ.



"Ось ця розбита ворожа техніка і російські військові - це реальні результати ваших повідомлень на офіційний чат-бот ➡️ t.me/stop_russian_war_bot. Кожне з них перевіряють співробітники СБУ, а вже потім уточнену інформацію передають ЗСУ. І як бачите, разом у нас гарно виходить боротися з ворогом!" - йдеться у повідомленні.



У Генштабі ЗСУ зазначили, що завдякі взаємодії цивільних із військовими атаки окупантів сповільнюються, вони зазнають значних втрат техніки, зброї та особового складу.



"Та головне - всі ці знешкоджені засоби ураження вже не можуть обстрілювати мирне населення і домівки українців! Продовжуємо боротьбу! Слава Україні! Разом переможемо!" - підсумували в Генштабі.

