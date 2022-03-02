Розбита техніка, вбиті окупанти: Генштаб ЗСУ показав результати інформування армії цивільними в чат-боті stop_russian_war_bot
Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив фото окупаційних сил, знищених завдяки інформації від мирних жителів у Telegram-чаті stop_russian_war_bot
Фото оприлюднені на Faсеbook-сторінці Генштабу ЗСУ.
"Ось ця розбита ворожа техніка і російські військові - це реальні результати ваших повідомлень на офіційний чат-бот ➡️ t.me/stop_russian_war_bot. Кожне з них перевіряють співробітники СБУ, а вже потім уточнену інформацію передають ЗСУ. І як бачите, разом у нас гарно виходить боротися з ворогом!" - йдеться у повідомленні.
У Генштабі ЗСУ зазначили, що завдякі взаємодії цивільних із військовими атаки окупантів сповільнюються, вони зазнають значних втрат техніки, зброї та особового складу.
"Та головне - всі ці знешкоджені засоби ураження вже не можуть обстрілювати мирне населення і домівки українців! Продовжуємо боротьбу! Слава Україні! Разом переможемо!" - підсумували в Генштабі.
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