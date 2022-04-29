"Розбудили дітей, було чутно вибухи, памʼятаю все фрагментами": Зеленський розповів Time про перші години війни і спроби штурму росіянами Банкової
Президент України Володимир Зеленський розповів про перші години війни та про спроби штурму російським десантом Банкової
Про це йдеться у новому інтервʼю Зеленського для американського Time.
За попередніми даними, у ніч 24 лютого, коли РФ розвʼязала повномасштабну війну на території України, російські парашутисти намагалися штурмом взяти Банкову, де перебував президент, а також його дружина та діти.
Сімʼю Зеленського російському десанту було наказано вбити або взяти у полон.
За словами Зеленського, він памʼятає події "фрагментовано", звуки та образи окремо. Найкраще президенту запамʼяталися години перед світанком 24 лютого.
Тоді він разом із дружиною Оленою пішли повідомити своїм дітям про початок бомбардувань та підготувати їх до втечі у безпечне місце.
Дочці Зеленських 17, синові - 9.
"Ми розбудили дітей. Було голосно, поряд лунали вибухи", — розповів Зеленський.
Після того стало зрозуміло, що Офіс президента – не найбезпечніше місце.
Зеленський розповідає, що тоді військові повідомили йому про висадку у центрі Києва підрозділів російського десанту. Їхнім завданням було або убити, або захопити у полон президента та його сім’ю.
Пізніше радник керівника Офісу президента Олексій Арестович розповів, що росіяни намагалися штурмувати Банкову двічі. Як стало відомо потім, увесь цей час у будівлі Адміністрації президента перебували діти Зеленського.
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