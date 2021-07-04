Розчарували дуже сильно: Екстренер збірної України розкритикував команду Шевченка за виступ на Євро-2020

Про це повідомляє РБК.

За словами Заварова, збірна України випадково потрапила до плей-офф, а у чвертьфіналі проти Англії виглядала безвольно.

"Збірна України випадково вийшла з третього місця у групі. У 1/8 шведи, думаю, недооцінили збірну України і поплатилися за це. А з Англією потрібно було витягати всі свої якості, і моральні, і фізичні, і футбольні, битися, боротися, атакувати. Але українці були безвольні, безхарактерні, ніяких тактичних планів я не помітив, ніякої тренерської думки не було, ні злості у футболістів. Ніяких суперечок не було. Розчарували дуже сильно. З 1-ї до 90-ї хвилини напівпішки ходили", - сказав Заваров, який у 2012 - 2016 роках був асистентом головного тренера збірної України у Олега Блохіна та Михайла Фоменка.

Збірна України вперше в своїй історії вийшла до плей-офф ЧЄ та дісталася чвертьфіналу. На Євро 2012 та 2016 років їй не вдавалося подолати груповий раунд.

Нагадаємо, 3 липня збірна України поступилася Англії у чвертьфіналі чемпіонату Європи та припинила виступи на турнірі.

Андрій Шевченко заявив, що пишається виступом своєї команди на Євро-2020.

Водночас, Шевченко зазначив, що поки не знає, чи залишиться на посаді головного тренера збірної України після ЧЄ.

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