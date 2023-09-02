Роздавав антиукраїнські листівки: на Житомирщині СБУ зібрала докази проти клірика Московського патріархату

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Експертиза підтвердила, що вилучена література містить провокативні висловлювання про священників, вірян та прибічників інших конфесій. Також зміст деяких листівок популяризував кремлівський "погляд" на історію Української державності.

Автори у ворожих "агітках" зображали війну в Україні як "внутрішній громадянський конфлікт" і заперечували збройну агресію РФ проти України.

Крім того, "тексти" ображали релігійні почуття українців, принижували погляди вірян інших конфесій та виховували ворожі настрої до них.

Клірик Московського патріархату розповсюджував ворожі наративи за вказівкою свого митрополита, якому СБУ вже повідомила про підозру у злочинах проти України.

СБУ виявила проросійські агітаційні матеріали під час обшуків навесні 2022 року та у червні цього року на території місцевої єпархії УПЦ (МП).

Настоятелю церкви Овруцько-Коростенської єпархії УПЦ (МП) повідомлено про підозру за умисні дії, спрямовані на розпалювання національної та релігійної ворожнечі, приниження національної честі, гідності та образу почуттів громадян у зв’язку з їхніми релігійними переконаннями, вчинених службовою особою та за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 161 КК України).

Розслідування триває, СБУ встановлює всі обставини злочину для притягнення винних до відповідальності.