Розкрадання понад 25 млн грн: ВАКС заарештував заступника мера Миколаєва та призначив заставу

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупціійної прокуратури у Telegram.



Коренєва підозрюють у заволодінні 26,8 млн грн з бюджету під час реконструкції Соборної площі у Миколаєві.



Суд арештував його з альтернативною внесення застави у розмірі 3,5 млн грн

Учасниками схеми слідство вважає вісім осіб:

заступника мера;

першого заступника директора одного з департаментів Миколаївської міськради;

директорів шести приватних компаній. Один з них - чинний депутат Одеської міськради.

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За данними слідства, У 2019 році департамент міськради оголосив тендер реконструкцію Соборної площі у Миколаєві. Заступник мера і перший заступник одного з департаментів міськради, зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою з директорами приватних компаній, забезпечили перемогу у тендері одного наперед визначеного ТОВ, яке і виконало роботи. Згідно з експертизою, роботи проведено за завищеними цінами, завдано понад 26,8 млн грн збитків.