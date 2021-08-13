Розкрадання понад 25 млн грн: ВАКС заарештував заступника мера Миколаєва та призначив заставу
Вищий антикорупційний суд заарештував із заставою 3,5 млн грн заступника міського голови Миколаєва Сергія Коренєва
Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупціійної прокуратури у Telegram.
Коренєва підозрюють у заволодінні 26,8 млн грн з бюджету під час реконструкції Соборної площі у Миколаєві.
Суд арештував його з альтернативною внесення застави у розмірі 3,5 млн грн
Учасниками схеми слідство вважає вісім осіб:
- заступника мера;
- першого заступника директора одного з департаментів Миколаївської міськради;
- директорів шести приватних компаній. Один з них - чинний депутат Одеської міськради.
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