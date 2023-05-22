Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"Несподівано те, що наїзд на президентку Грузії Саломе Зурабішвілі цього разу має жорстку, грубу та образливу форму. Сварки та суперечки між президенткою, урядом та правлячою командою відбуваються вже давно. Навіть декілька місяців тому Зурабішвілі намагалися відправити на імпічмент, але не вдалося. Крім того, ще не вщух великий скандал, пов'язаний з тим, що уряд не дав дозвіл президентці поїхати до Брюсселя та виступити на сесії Європарламенту. Тобто цей розлад та повна незгода по всім основним питанням, у тому числі й у зовнішній політиці, між президенткою та правлячою командою продовжуються вже давно, але вони не набували такої образливої та жахливої форми", - прокоментувала головна редакторка JamNews.

Маргарита Ахвледіані додала, що, коли лідер правлячої партії називає президента "темною та неосвіченою", рекомендуючи читати якісь книжки, або коли голова авіакомпанії дозволяє собі називати її "зрадницею, якій не звикати зраджувати своєму народу" – такого ще не було.

"Це настільки жахливо, що навіть відсунуло у бік весь жах останніх подій з відновленням авіасполучення та з приїздом доньки Лаврова", - підсумувала Ахвледіані.