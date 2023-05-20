Донька та зять Лаврова прибули на весілля родичів у Грузії. Поліція розганяє невдоволених, - ЗМІ
Донька міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова разом із своїм чоловіком можуть перебувати у Кахетії (Грузія)
Про це повідомляє місцева служба Радіо Свобода Ехо Кавказу.
Катерина Лаврова, за чоловіком Винокурова, разом із чоловіком перебуває у Кахетії для участі у весіллі. Одружується брат її чоловіка, підприємця Олександра Винокурова. За версією ЗМІ, весілля вирішили відзначати у комплексі Kvareli Lake Resort. Називається й інший комплекс Akhasheni Wine Resort & Spa. Повідомляється, що гостей з Росії дуже багато і вони розселилися в обидва готелі.
У Kvareli Lake Resort заявили, що вони зараз не мають гостей з Росії. Менеджер готелю Майя Патарава у розмові з грузинською службою Радіо Свобода підтвердила, що готель справді закритий на прийом нових новий, але зазначила, що просто немає вільних місць.
Канал Mtavari повідомив, що журналіст зателефонував до готелю, представившись кур'єром квіткового магазину. Репортер сказав, що, на ім'я Катерини Лаврової замовлено доставку букета та просив уточнити, чи прибула вже гостя на місце. Mtavari стверджує, що представник готелю попросив час для уточнення, після чого підтвердив, що букет можна надсилати.
Поруч з місцем зібрались люди незадоволені прильотом родини Лаврова.
За даними Ехо Кавказу, поблизу готелю Kvareli Lake Resort почалися затримання учасників акції протесту. Mtavari пише про десяток затриманих. Серед них політики. Канал пише, що правоохоронці затримують громадських активістів, б'ють їх і відбирають мобільні телефони у журналістів.
- Нагадаємо, 11 травня стало відомо, що президент Росії Володимир Путін підписав указ, відповідно до якого візовий режим для громадян Грузії припинить діяти з 15 травня 2023 року. Між країнами також відновлять авіаперевезення. ЄС закликав Грузію не пускати російські літаки на свою територію.
- 15 травня Грузія дозволила першій російській авіакомпанії здійснювати рейси до країни. Наступного дня дозвіл на регулярні рейси у Москву отримала грузинська авіакомпанія Georgian Airways.
- Як відомо, члени сім'ї головного дипломата Москви, як і він сам, включені до списків санкцій західних країн.
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