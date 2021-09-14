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Розмістив фото Лукашенка: у Білорусі чоловіка засудили за допис у Telegram

14 вересня, 2021 вiвторок
19:47

Прокуратура Ляховицького району Білорусі підтримала у суді державне звинувачення щодо громадянина Білорусі за нібито публічну образу Олександра Лукашенка

Про це повідомляє білоруська Генпрокуратура.

Чоловіка засудили до 1,5 року позбавлення волі з відбуванням покарання у колонії загального режиму.

У повідомленні зазначається, що 20 серпня минулого року житель міста Ляховичі у Telegram опублікував інформацію у вигляді орієнтування на розшукувану особу з фото Лукашенка.

“Обвинувачений вину визнав і розкаявся. Пояснив, що піддався впливу інформації з різних соцмереж і месенджерів. Сам не вважав розміщену ним інформацію достовірною”, — йдеться у повідомленні.

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Білорусь
Лукашенко
тюрма
соцмережа
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