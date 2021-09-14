Розмістив фото Лукашенка: у Білорусі чоловіка засудили за допис у Telegram
Прокуратура Ляховицького району Білорусі підтримала у суді державне звинувачення щодо громадянина Білорусі за нібито публічну образу Олександра Лукашенка
Про це повідомляє білоруська Генпрокуратура.
Чоловіка засудили до 1,5 року позбавлення волі з відбуванням покарання у колонії загального режиму.
У повідомленні зазначається, що 20 серпня минулого року житель міста Ляховичі у Telegram опублікував інформацію у вигляді орієнтування на розшукувану особу з фото Лукашенка.
“Обвинувачений вину визнав і розкаявся. Пояснив, що піддався впливу інформації з різних соцмереж і месенджерів. Сам не вважав розміщену ним інформацію достовірною”, — йдеться у повідомленні.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.59
Купівля 26.59Продаж 26.81
-
EUR
Купівля 31.29Продаж 31.68
- Актуальне
- Важливе