Розпочалася реєстрація на вступні випробування до магістратури

Про це інформує МОН.

Аби зареєструватися на Єдине фахове вступне випробування та єдиний вступний іспит в Україні, необідно звернутися до приймальної комісії закладу вищої освіти або зробити це дистанційно.

Для реєстрації потрібно сформувати комплект сканованих або фотокопій реєстраційних документів:

заповненої заяви-анкети з інформацією для оформлення екзаменаційного листка;

документа, що посвідчує особу, зазначеного в анкеті;

документа, що підтверджує інформацію про реєстраційний номер облікової картки платника податків, або документа, що підтверджує причину невнесення до анкети інформації про РНОКПП;

документа про здобутий ступінь вищої освіти;

довідки щодо планового строку завершення навчання та отримання диплома у 2023 році;

фотокартки для документів (кольорової або чорно-білої) із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника;

медичного висновку за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі необхідності створення особливих умов).

Заповнюючи заяву-анкету для оформлення екзаменаційного листка, потрібно вказати населений пункт, у якому бажаєте пройти випробування і його назву. Для проходження ЄФВВ можна вибрати тестування не більше ніж із двох предметних спрямувань.

"Зважте також на те, що є обмеження щодо кількості місць у спеціально обладнаних комп’ютерних центрах, запропонованих закордонними партнерами. Тож у разі вичерпання місць у певному місті воно стане недоступним для вибору. Радимо не зволікати з реєстрацією", - пише пресслужба.

Для учасника, який отримав екзаменаційний листок, на сайті УЦОЯО буде створена інформаційна сторінка Кабінет учасника вступних випробувань до магістратури. Доступ до якої здійснюється за номером екзаменаційного листка та РIN-кодом, зазначеним у ньому.

Реєстрація триватиме до 31 травня.