Розпочалася зустріч очільників МЗС країн НАТО, присвячена війні РФ проти України та ситуації на Близькому Сході

Про це повідомляє Укрінформ.

За даними видання, головними темами зустрічі очільників МЗС країн НАТО стануть війна Росії проти України, бойові дії в секторі Гази та погіршення безпекової ситуації на Близькому Сході в цілому, а також зростаюча стратегічна конкуренція та виклики з боку Китаю.

У середу, 29 листопада, заплановане перше засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ. Перед початком засідання міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зроблять спільну заяву.

Напередодні Столтенберг заявив, що під час зустрічі в Брюсселі союзники по НАТО "підтвердять довгострокову підтримку" України та "узгодять рекомендації щодо пріоритетних реформ в Україні, продовжуючи підтримувати Київ на шляху до членства в НАТО".

Генсек НАТО також закликав до подальшого припинення бойових дій в Газі та звернувся до Ірану із вимогою "приборкати своїх маріонеток" після серії ударів по американських військах в Іраку та Сирії.

Щодо Росії Столтенберг попередив, що Москва прагне дестабілізувати демократичні країни Альянсу за допомогою кібератак і енергетичного шантажу, а також використовуючи мігрантів проти Фінляндії.

За його словами, міністри закордонних справ також обговорять ситуацію на Західних Балканах. У зв'язку з цим Столтенберг заявив, що НАТО розглядає можливість постійного збільшення кількості своїх військ у регіоні для підтримки миру.

Генеральний секретар НАТО також закликав Туреччину та Угорщину якнайшвидше завершити процес ратифікації членства Швеції в НАТО.

Зокрема, на засіданні в Брюсселі члени Альянсу обговорюватимуть виклики, які ставить перед ними Китай. Генеральний секретар привітав нещодавні дискусії між Китаєм і членами Альянсу, підкресливши, що "діалог є важливим".

"Китай не є супротивником, але дії Пекіна кидають виклик нашій безпеці, і ми повинні працювати разом, щоб дати відповідь", - сказав він.