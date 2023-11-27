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Україна стане членом НАТО після завершення війни й проведення реформ, – Столтенберг

27 листопада, 2023 понедiлок
13:57
Світ Єнс Столтенберг

Україна стане членом НАТО, однак усі союзники сходяться на думці, що вступ до Альянсу під час війни неможливий. Спочатку ЗСУ мають вигнати окупантів

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, передає The Guardian.

"Союзники погоджуються, що Україна стане членом НАТО. На зустрічі [Україна – НАТО] ми погодимо рекомендації для українців... щодо реформ, оскільки ми продовжуємо підтримувати Київ на цьому шляху до членства в НАТО", - сказав генсек Альянсу.

Проте всі союзники досі погоджуються, що повне членство залишається неможливим у розпал війни, навіть якщо шляхи зближення України та НАТО тривають, додав він.

Також Столтенберг закликав Туреччину та Угорщину завершити ратифікацію заявки Швеції на вступ до НАТО.

Що відомо про вступ України до НАТО 

11 липня саміт НАТО у Вільнюсі ухвалив пакет рішень щодо України: скасовується етап Плану дій щодо членства, а запрошення до Альянсу країна отримає після виконання вимог для вступу і за умови згоди всіх союзників. 

12 липня країни G7 узгодили спільну декларацію, у якій вказані параметри гарантій безпеки для України. До угоди зможуть долучитися всі охочі країни.

23 липня тодішній міністр оборони Резніков висловив думку, що влітку 2024 року Україну зможуть прийняти до НАТО. При цьому країни НАТО неодноразово говорили про те, що вступ України до Альянсу неможливий до завершення війни з РФ.

3 листопада колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявив, що Україна має стати членом Альянсу навіть попри війну. При цьому голова Постійної делегації України у Парламентській Асамблеї НАТО, нардеп Єгор Чернєв заявив, що вступ України до завершення війни малоймовірний.

"Я б дуже хотів підтримати Расмуссена. Я також хотів би, щоб Україна стала членом НАТО під час війни. Але існує п’ята стаття, яка говорить про те, що напад на одну країну означає напад на всі країни-члени. І я абсолютно чітко знаю, що жодна з країн НАТО не хоче воювати власними силами та власною армією на території України", - сказав Чернєв.

Україна
Війна з Росією
Єнс Столтенберг
НАТО
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