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Расмуссен закликав запросити Україну в НАТО попри війну, нардеп Чернєв назвав можливий механізм вступу

3 листопада, 2023 п'ятниця
16:59
Світ Андерс Фог Расмуссен

Колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявив, що Україна має стати членом Альянсу навіть попри війну. У Верховній Раді відповіли, що це малоймовірно

Пропозиція Расмуссена прозвучала в інтерв'ю одному з фінських видань.

За його словами, Україну мають запросити до членства в Альянсі на саміті НАТО наступного літа у Вашингтоні.

"Якщо ми скажемо, що Україну не можна запросити в члени, поки триває війна, то Путіну буде дано привід продовжувати цю війну нескінченно", — сказав Расмуссен.

Він наголосив, що президентові РФ треба дати зрозуміти, що Україна стане членом НАТО попри все.

"Чим швидше ми так діятимемо, тим швидше зможемо закінчити війну", – висловився колишній генсек НАТО.

Він підкреслив, що спочатку має бути членство України в НАТО, а потім кінець війни, а не навпаки.

Реакція України

Голова Постійної делегації України у Парламентській Асамблеї НАТО, нардеп Єгор Чернєв заявив NV, що вступ України до завершення війни малоймовірний. Скоріше за все, на саміті НАТО у 2024 році Україні просто дадуть сигнал, що вона зможе вступити до Альянсу в майбутньому. Про запрошення ж не йтиметься, вважає політик.

"Я б дуже хотів підтримати Расмуссена. Я також хотів би, щоб Україна стала членом НАТО під час війни. Але існує п’ята стаття, яка говорить про те, що напад на одну країну означає напад на всі країни-члени. І я абсолютно чітко знаю, що жодна з країн НАТО не хоче воювати власними силами й власною армією на території України", - сказав Чернєв.

Він зазначив, що гіпотетично є лише один шлях вступу України до НАТО під час війни, але у штаб-квартирі Альянсу такий варіант не розглядають, і Київ він теж не влаштовує.

"Єдиний шлях, як це може статися, – це, умовно кажучи, вступ України в НАТО у межах підконтрольної території. І розповсюдження п’ятої статті на ту територію, яку контролює українська армія", — сказав Чернєв.

"Ми не хочемо входити частково в НАТО. Тому я не бачу перспектив, на жаль, щодо заяви Расмуссена про те, що Україна може стати членом НАТО під час війни", - додав він.

Що відомо про вступ України до НАТО 

11 липня саміт НАТО у Вільнюсі ухвалив пакет рішень щодо України: скасовується етап Плану дій щодо членства, а запрошення до Альянсу країна отримає після виконання вимог для вступу і за умови згоди всіх союзників. 

12 липня країни G7 узгодили спільну декларацію, у якій вказані параметри гарантій безпеки для України. До угоди зможуть доєднатися всі охочі країни.

23 липня тодішній міністр оборони Резніков висловив думку, що влітку 2024 року Україну зможуть прийняти до НАТО. При цьому країни НАТО неодноразово говорили про те, що вступ України до Альянсу неможливий до завершення війни з РФ.

Читайте також: Україну можуть узяти до НАТО навіть з окупованими територіями, як це було із Західною Німеччиною, – NYT

Україна
Війна з Росією
НАТО
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