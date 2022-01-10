Розпочали рік потужно: "Олександрія" оформила трансфер п'ятьох нових футболістів

Про це повідомляє офіційний сайт "Олександрії".



Новими гравцями "Олександрії" стали півзахисники Владислав Калитвинцев, Артур Авагімян, Богдан Білошевський та Денис Костишин, а також захисник Валерій Бондаренко.



24-річний Авагімян перейшов з "Чорноморця" і підписав контракт до червня 2025 року. До 2024 року в команді Костишин, який відомий українцям грою за "Колос".



21-річний Білошевський орендований у "Динамо" до 2023 року, а 27-річний Бондаренко у "Шахтаря". Умови контракту із Калитвинцевим не повідомляються.



"Олександрія" йде на 6-му місці в УПЛ. Команда відстає від "Ворскли" на 7 очок.

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