Розпочали рік потужно: "Олександрія" оформила трансфер п'ятьох нових футболістів
"Олександрія" розпочала роботу на трансферному ринку та підписала п'ять нових футболістів
Про це повідомляє офіційний сайт "Олександрії".
Новими гравцями "Олександрії" стали півзахисники Владислав Калитвинцев, Артур Авагімян, Богдан Білошевський та Денис Костишин, а також захисник Валерій Бондаренко.
24-річний Авагімян перейшов з "Чорноморця" і підписав контракт до червня 2025 року. До 2024 року в команді Костишин, який відомий українцям грою за "Колос".
21-річний Білошевський орендований у "Динамо" до 2023 року, а 27-річний Бондаренко у "Шахтаря". Умови контракту із Калитвинцевим не повідомляються.
"Олександрія" йде на 6-му місці в УПЛ. Команда відстає від "Ворскли" на 7 очок.
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