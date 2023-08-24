Розпочато кримінальне провадження: у Чехії затримали чоловіка, якого підозрюють у побитті українок

Про це пише Novinky.

Зазначається, що 23 серпня щодо 48-річного чоловіка відкрили кримінальне провадження за статтею про нанесення тілесних ушкоджень та хуліганство.

Водночас у четвер, 24 серпня, було внесено подання про взяття чоловіка під варту.

"Ми продовжуємо працювати над встановленням інших підозрюваних", - додали у поліції.