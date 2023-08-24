Розпочато кримінальне провадження: у Чехії затримали чоловіка, якого підозрюють у побитті українок
У Чехії затримали чоловіка, якого підозрюють у побитті двох українок у місті Пласи: щодо нього розпочато кримінальне провадження
Про це пише Novinky.
Зазначається, що 23 серпня щодо 48-річного чоловіка відкрили кримінальне провадження за статтею про нанесення тілесних ушкоджень та хуліганство.
Водночас у четвер, 24 серпня, було внесено подання про взяття чоловіка під варту.
"Ми продовжуємо працювати над встановленням інших підозрюваних", - додали у поліції.
- Про побиття українок у Чехії у місті Пласи на півночі Пльзенського краю стало відомо 23 серпня. Чоловік напав на жінок після того, як він дізнався, звідки вони.
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