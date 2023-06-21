Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Почалося укладання першої труби на головному проєкті – Інгулець-Південне. Всі працюють", - написав він.

За його словами, початок закладено, стартувала спайка, але для повної реалізації проєкту потрібно 100 км труби.

Він також опублікував відео, на якому видно перебіг робіт.

Ситуація з водопостачанням у Кривому Розі

6 червня росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС, унаслідок чого почало стрімко міліти Каховське водосховище, яке живило частину Дніпропетровської області. Олександр Вілкул повідомив, що 70% містян можуть найближчим часом стикнутись із проблемами з водою, адже у Південне водосховище перестала потрапляти каховська вода. Більша частина міста споживає воду саме з Південного водосховища і лише 30% – із Карачунівського. Тому Вілкул закликав містян максимально економити воду. За його оцінками, води в Південному водосховищі вистачить щонайбільше на півтора місяці. За цей час влада розраховує напрацювати рішення для подальшого забезпечення Кривого Рогу водою.

6 червня Кабмін виділив 1,5 млрд грн на будівництво нового магістрального водогону, який допоможе забезпечити Кривий Ріг, Нікополь і Марганець питною водою.

Основний проєкт – це будівництво водоводів нижче за місто Кривий Ріг від річки Інгулець до Південного водосховища.

"Інгулець ми будемо поповнювати з Карачунів. Перекидання води необхідно зробити на 30 кілометрів у кілька ниток труби діаметром 1020 мм плюс будівництво насосних, трансформаторних, іншої інфраструктури, закупівлі обладнання", - пояснив Вілкул.

При цьому запропоновано ще три допоміжні проєкти, які рятуватимуть місто від зневоднення, поки реалізується основний проєкт. Один із них фінансуватиме АрселорМіттал – найбільше металургійне підприємство міста.

Наразі водопостачання мешканців і підприємств суттєво обмежено, заборонено поливання городів і дачних ділянок і роботу автомийок.