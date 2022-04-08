Розповідав окупантам про військові підрозділи та системи зв'язку України: посадовцю Нацгвардії оголосили підозру в держзраді

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора у Telegram.



За даними слідства, підозрюваний, перебуваючи на адміністративній посаді в Нацгвардії України умисно надавав представникам РФ допомогу в проведенні підривної діяльності проти України.



"Він збирав з метою передачі та передавав відомості щодо діяльності підрозділів ЗСУ, службову інформацію, яка використовується в Нацгвардії і стосується питань розгортання систем зв’язку та інформаційних систем, а також роботи підрозділів зв’язку НГУ, ЗСУ", - йдеться у повідомленні.



Там додали, що підозрюваний надавав росіянам інформацію щодо проведення навчань у ЗСУ, фотозображення та координати військових частин.



До суду скеровано клопотання про обрання запобіжного заходу.



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