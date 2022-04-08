Розповідав окупантам про військові підрозділи та системи зв'язку України: посадовцю Нацгвардії оголосили підозру в держзраді
Правоохоронці затримали посадовця Нацгвардії, йому оголошена підозра у держзраді
Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора у Telegram.
За даними слідства, підозрюваний, перебуваючи на адміністративній посаді в Нацгвардії України умисно надавав представникам РФ допомогу в проведенні підривної діяльності проти України.
"Він збирав з метою передачі та передавав відомості щодо діяльності підрозділів ЗСУ, службову інформацію, яка використовується в Нацгвардії і стосується питань розгортання систем зв’язку та інформаційних систем, а також роботи підрозділів зв’язку НГУ, ЗСУ", - йдеться у повідомленні.
Там додали, що підозрюваний надавав росіянам інформацію щодо проведення навчань у ЗСУ, фотозображення та координати військових частин.
До суду скеровано клопотання про обрання запобіжного заходу.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.85
-
EUR
Купівля 31.8Продаж 32.63
- Актуальне
- Важливе