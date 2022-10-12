"Розповів про воєнні злочини РФ": Шмигаль зустрівся з послами G7
У середу, 12 жовтня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з послами країн Великої сімки
Про це Шмигаль повідомив у Twitter.
"На зустрічі з послами країн G7 розповів про воєнні злочини Росії та руйнування енергетичної інфраструктури. Маємо протистояти цьому разом! Подякував за рішучу заяву лідерів G7 на підтримку України", - написав Шмигаль.
Учасники зустрічі також обговорили розмінування та відновлення України і подальшу допомогу українцям.
Напередодні, 11 жовтня, країни G7 засудили удари Росії по цивільних об'єктах України, назвавши їх воєнними злочинами, та пообіцяли притягнути до відповідальності президента РФ Володимира Путіна.
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