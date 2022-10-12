"Розповів про воєнні злочини РФ": Шмигаль зустрівся з послами G7

Про це Шмигаль повідомив у Twitter.

"На зустрічі з послами країн G7 розповів про воєнні злочини Росії та руйнування енергетичної інфраструктури. Маємо протистояти цьому разом! Подякував за рішучу заяву лідерів G7 на підтримку України", - написав Шмигаль.

Учасники зустрічі також обговорили розмінування та відновлення України і подальшу допомогу українцям.

Напередодні, 11 жовтня, країни G7 засудили удари Росії по цивільних об'єктах України, назвавши їх воєнними злочинами, та пообіцяли притягнути до відповідальності президента РФ Володимира Путіна.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb