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"Притягнемо Путіна до відповідальності": G7 засудила удари РФ по цивільних, спроби анексії територій України і ядерні погрози

11 жовтня, 2022 вiвторок
23:27
війна з Росією G7 Країни Великої сімки

Країни Великої сімки (G7) засудили удари Росії по цивільних об'єктах України, назвавши їх воєнними злочинами, та пообіцяли притягнути до відповідальності президента РФ Володимира Путіна

Про це йдеться у заяві G7, оприлюдненій на сайті Білого дому.

"Ми рішуче засуджуємо ці напади та нагадуємо, що невибіркові напади на невинне цивільне населення є воєнним злочином. Ми притягнемо до відповідальності президента Путіна та винних", - йдеться у заяві.

Крім того, Сімка засудила спроби анексії Росією територій України.

"G7 рішуче засуджує та однозначно відкидає незаконну спробу анексії Росією Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України на додаток до Автономної Республіки Крим та міста Севастополь. Ми урочисто повторюємо, що ніколи не визнаємо цю незаконну анексію чи фіктивні референдуми, які Росія використовує для її виправдання. Росія грубо порушила принципи, закріплені в Статуті ООН. Вони не можуть і не дають Росії легітимних підстав для зміни кордонів України. Ми закликаємо всі країни однозначно відкинути ці порушення міжнародного права та вимагаємо від Росії припинити всі військові дії та негайно, повністю та беззастережно вивести всі свої війська та військову техніку з України", - заявили країни G7.
 
Також учасники Великої сімки пообіцяли продовжити санкційну політику щодо РФ.

"Ми накладали та продовжуватимемо накладати подальші економічні витрати на Росію, включно з фізичними та юридичними особами – всередині та за межами Росії, – які надають політичну чи економічну підтримку незаконним спробам Росії змінити статус території України", - заявляє G7.

Крім того, Велика сімка попередила РФ про "серйозні наслідки" в разі застосування ядерної, хімічної чи біологічної зброї та заявила, що за будь-який інцидент на Запорізькій АЕС відповідальною буде Росія.

"Ми шкодуємо про навмисні ескалаційні кроки Росії, включаючи часткову мобілізацію резервістів і безвідповідальну ядерну риторику, яка ставить під загрозу глобальний мир і безпеку. Ми підтверджуємо, що будь-яке застосування Росією хімічної, біологічної чи ядерної зброї матиме серйозні наслідки. Ми засуджуємо дії Росії на Запорізькій АЕС України та тиск, який чиниться на персонал об'єкта. Це подальша безвідповідальна ескалація і ми будемо вважати Росію відповідальною за будь-який інцидент, спричинений їхніми діями. Безпека, охорона та гарантії ядерного об'єкта мають першочергове значення і ми підтримуємо зусилля Міжнародного агентства з атомної енергії в цьому відношенні", - заявляє G7.

Лідери G7 також закликали самопроголошену владу Білорусі не допомагати Росії у війні проти України.

"Ми знову закликаємо білоруську владу припинити сприяти російській загарбницькій війні, дозволяючи російським збройним силам використовувати територію Білорусі та надаючи підтримку російським військовим. Оголошення про створення спільного військового угруповання з Росією є останнім прикладом співучасті білоруського режиму з Росією. Ми знову закликаємо режим Лукашенка повністю дотримуватися своїх зобов'язань за міжнародним правом", - йдеться у заяві.
 
Країни Великої сімки підтвердили повну підтримку незалежності, територіальної цілісності та суверенітету України в міжнародно визнаних кордонах та пообіцяли продовжувати фінансову, гуманітарну, військову, дипломатичну та правову підтримку "скільки буде потрібно", у тому числі допомогти підготуватися до зими.

"Відповідно до міжнародного права, зокрема Статуту ООН, Україна має законне право захищатися від російської агресії та відновити повний контроль над своєю територією в межах міжнародно визнаних кордонів. Ми запевнили президента Зеленського в тому, що ми непохитні у своїй відданості наданню підтримки, необхідної Україні для захисту свого суверенітету та територіальної цілісності. Ми продовжуватимемо надавати фінансову, гуманітарну, військову, дипломатичну та правову підтримку та будемо твердо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Ми прагнемо підтримувати Україну в забезпеченні готовності до зими", - заявили країни G7.
 
Велика сімка також наголосила, що умовами відновлення миру мають бути територіальна цілісність України, відновлення України, в тому числі коштом Росії, притягнення до відповідальності причетних до воєнних злочинів РФ.
 
"Жодна країна не хоче миру більше, ніж Україна, люди якої постраждали від смерті, переміщення та незліченних звірств внаслідок російської агресії. На знак солідарності з Україною лідери G7 вітають готовність президента Зеленського до справедливого миру. Це повинно включати наступні елементи: дотримання Статуту ООН захисту територіальної цілісності та суверенітету; збереження здатності України захищатися в майбутньому; забезпечення відновлення та реконструкції України, включно з вивченням шляхів для цього за рахунок коштів з Росії; притягнення до відповідальності за російські злочини, скоєні під час війни", - йдеться у заяві.
 
Також G7 висловила стурбованість пошкодженням трубопроводів "Північного потоку", назвавши його навмисним.

"Ми глибоко стурбовані навмисним пошкодженням трубопроводів Nordstream у міжнародних водах Балтійського моря та рішуче засуджуємо будь-яке навмисне порушення критичної інфраструктури. Ми вітаємо поточні розслідування. Ми діятимемо солідарно та тісно координовано, щоб подолати негативний вплив агресії Росії на глобальну економічну стабільність, у тому числі шляхом продовження співпраці для забезпечення енергетичної безпеки у G7 та за її межами", - заявили лідери Сімки.

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