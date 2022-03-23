Розповсюджуйте! Це не ваша війна, - український воротар "Реалу" Лунін звернувся до білоруських військових
Воротар мадридського "Реала" Андрій Лунін звернувся до білоруських військовослужбовців, які не бажають воювати проти України
Лунін опублікував для білорусів stories у Instagram.
"Білоруським військовослужбовцям, які не хочуть на війну з Україною. Розповсюджуйте! Це не ваша війна! Залишайтесь з чистою совістю", – написав Андрій Лунін.
Український воротар прикріпив посилання на сайт stayalive.info з порадами для білоруських військових, яких змушують воювати проти нашої країни.
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