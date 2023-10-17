Розрив між провладним та опозиційним блоками на виборах у Польщі скоротився, - дані виборчкому
Дані з 95,65% дільниць свідчать про те, що на виборах до Сейму у Польщі перемагає Об’єднана правиця, але відрив від опозиційної коаліції значно скоротився
Про це повідомляє Державна виборча комісія Польщі, передає Укрінформ.
Об’єднана правиця (коаліція на чолі з владною "Право і справедливість") лідирує з 36,03%, опозиційна Громадянська коаліція скоротила розрив – зараз вони мають 30,12% голосів виборців.
Крім того, до Сейму, потрапляють коаліція "Третій шлях" - 14,44%, "Нова Лівиця" - 8,46% та націоналістична "Конфедерація" - 7,17%.
- Блок "Третій шлях", який посідає третє місце за попередніми результатами парламентських виборів у Польщі, заявив, що виключає створення коаліції з керівною партією "Право і справедливість"("ПіС").
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