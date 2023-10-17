Розрив між провладним та опозиційним блоками на виборах у Польщі скоротився, - дані виборчкому

Про це повідомляє Державна виборча комісія Польщі, передає Укрінформ.

Об’єднана правиця (коаліція на чолі з владною "Право і справедливість") лідирує з 36,03%, опозиційна Громадянська коаліція скоротила розрив – зараз вони мають 30,12% голосів виборців.

Крім того, до Сейму, потрапляють коаліція "Третій шлях" - 14,44%, "Нова Лівиця" - 8,46% та націоналістична "Конфедерація" - 7,17%.