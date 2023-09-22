Розробку українського анімаційного серіалу "Мавка" представили на Cartoon Forum

Про це інформує ДержКіно України.

У Франції проєкт "Мавки" було відібрано для участі в Cartoon Forum з понад сотень поданих європейських розробок серіалів та став єдиним анімаційним проєктом від України.

Ha Cartoon Forum y Тулузі відбулась презентація серіалу "Мавка", що розробляється студією Animagrad за мотивами анімаційного фільму.

Продюсери Ірина Костюк та Анна Єлісєєва, спільно з французькою компанією TeamTo, яка є партнером по розробці серіалу, представили аудиторії деталізовану концепцію проєкту, включаючи нових персонажів і свіжі відеоматеріали.

Фото: ДержКіно України

Проєкт створено за мотивами найочікуванішого українського мультфільму останніх років "Мавка. Лісова пісня", персонажів обрали з п'єси Лесі Українки. Також в основі мультфільму - образи зі слов’янських міфів і легенд.

У майбутньому серіалі додали нових героїв - Повітрулю і Чугайстра.

Фото: ДержКіно України

Довідково. Cartoon Forum - одна із найголовніших подій у світі анімації, що щороку збирає на профільних пітчингах авторитетних представників індустрії з різних куточків планети. Тож це чудовий майданчик, щоб заявити про себе, знайти партнерів та підтримку.

Нагадаємо, 12 червня студія Animagrad, яка належить до Film.UA Group, повідомила про співпрацю з французькою компанією TeamTO у виробництві 3D-мультсеріалу за мотивами мультфільму "Мавка".

Що відомо про мультфільм "Мавка. Лісова пісня"

Це український 3D анімаційний фільм, який створений за мотивами драми-феєрії Лесі Українки та образів народної міфології. Фільм розповідає про кохання Мавки, духа лісу, і Лукаша, селянина-музиканта, а також про їхню боротьбу з жорстокою Килиною, яка хоче використати дерево життя для своїх корисливих цілей.

Робота над мультфільмом "Мавка. Лісова пісня" розпочалася ще у 2015 році. Протягом цих років творці змінювали сюжет, дизайн героїв, бюджет і дату прем'єри. Фільм було завершено наприкінці 2022 року.

Фільм отримав державну підтримку в розмірі 25% початкового бюджету, який на той момент оцінювався в понад 98 млн грн. У 2020 році Рада з державної підтримки кінематографії схвалила збільшення бюджету проєкт в 1,9 раза.

Прем'єра мультфільму "Мавка. Лісова пісня" в кінотеатрах відбулась 2 березня.

Касові збори за перший вікенд склали 24,9 млн грн, мультфільм подивились майже 190 тисяч глядачів.

На другий тиждень прокату в Україні стрічка обійшла "Аватар 2" за кількістю проданих квитків. Також стало відомо, що мультик покажуть у понад 80 країнах світу,

21 березня повідомлялося, що "Мавка. Лісова пісня" стала найкасовішим українським фільмом за часів незалежності.