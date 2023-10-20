Розробники повідомили дату виходу нової гри по "Ходячих мерцях"
У мережі з'явився новий трейлер відеогри від третьої особи The Walking Dead: Destinies
Трейлер відеогри з'явився на ютуб-каналі IGN.
The Walking Dead: Destinies - це нова відеогра у всесвіті "Ходячих мерців". Сюжет екшену базується на перших чотирьох сезонах однойменного серіалу.
Водночас розробники GameMill Entertainment наголошують, що головна особливість гри - це можливість приймати рішення, гравець зможе кардинально змінити сюжет серіалу.
"Врятуйте лиходія, убийте героя та живіть з наслідками. Вбийте натовпи "ходячих" різноманітною зброєю - битою, катаною, револьвером, дробовиком або арбалетом. Керуйте обмеженими ресурсами, шукайте зброю та боєприпаси. Максимізуйте можливості своєї групи, щоб залишитися в живих", - йдеться в описі.
Відеогра вийде на Xbox Series, Xbox One, PS5, PS4, Nintendo Switch та ПК вже 17 листопада.
- У червні серіал "Ходячі мерці: мертве місто" став наймасштабнішою прем'єрою онлайн-сервісу АМС за весь час існування з 2020 року.
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