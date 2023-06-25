Спін-офф серіалу "Ходячі мерці" побив рекорд за переглядами на сервісі АМС

Про це пише Variety.

Перший епізод стрічки зібрав біля екранів 2 мільйони глядачів з усіх доступних платформ АМС. Зазначається, що раніше рекорд належав попереднику - серіалу "Ходячі мерці", який закінчився 2 жовтня 2022 року на 11 сезоні.

Довідково. "Ходячі мерці: мертве місто" - частина кінофраншизи "Ходячі мерці", що розповідає про персонажів оригінальної історії - Меггі та Нігана - які подорожують постапокаліптичним Манхеттеном, давно відрізаним від материка. На час цих подій минуло більше ніж 10 років з початку зомбі-апокаліпсиса. Прем'єра серіалу відбулася 18 червня цього року.