Спін-офф серіалу "Ходячі мерці" побив рекорд за переглядами на сервісі АМС
Серіал "Ходячі мерці: мертве місто", став наймасштабнішою прем'єрою телемережі АМС за весь час її існування з 2020 року
Про це пише Variety.
Перший епізод стрічки зібрав біля екранів 2 мільйони глядачів з усіх доступних платформ АМС. Зазначається, що раніше рекорд належав попереднику - серіалу "Ходячі мерці", який закінчився 2 жовтня 2022 року на 11 сезоні.
Довідково. "Ходячі мерці: мертве місто" - частина кінофраншизи "Ходячі мерці", що розповідає про персонажів оригінальної історії - Меггі та Нігана - які подорожують постапокаліптичним Манхеттеном, давно відрізаним від материка. На час цих подій минуло більше ніж 10 років з початку зомбі-апокаліпсиса. Прем'єра серіалу відбулася 18 червня цього року.
- 5 червня телестудія AMC презентувала тизер нового спін-офу серіалу "Ходячі мерці: мертве місто".
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