Про це повідомив очільник ОВА Олександр Старух у телеграмі.

Він нагадав, що вранці 30 вересня росіяни розстріляли українців, які очікували в цивільній гуманітарній колоні на виїзд із обласного центру на окуповані території. Унаслідок цього загинули 23 людини, ще 28 отримали поранення.

"У зв’язку із трагедією та з метою вшанування пам’яті загиблих 1 жовтня 2022 року оголошується днем жалоби в Запорізькій області", - наголосив Олександр Старух.

Близько 7:00 30 вересня окупанти вдарили 16 ракетами по гуманітарній колоні на виїзді із Запоріжжя, унаслідок чого 23 людини загинули, ще 28 постраждали.

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