Розстріл росіянами гумколони в Запоріжжі: у Запорізькій області оголосили 1 жовтня Днем жалоби
У Запорізькій області 1 жовтня оголосили Днем жалоби за загиблими внаслідок російських ракетних ударів по гумколоні на виїзді із Запоріжжя
Про це повідомив очільник ОВА Олександр Старух у телеграмі.
Він нагадав, що вранці 30 вересня росіяни розстріляли українців, які очікували в цивільній гуманітарній колоні на виїзд із обласного центру на окуповані території. Унаслідок цього загинули 23 людини, ще 28 отримали поранення.
"У зв’язку із трагедією та з метою вшанування пам’яті загиблих 1 жовтня 2022 року оголошується днем жалоби в Запорізькій області", - наголосив Олександр Старух.
- Близько 7:00 30 вересня окупанти вдарили 16 ракетами по гуманітарній колоні на виїзді із Запоріжжя, унаслідок чого 23 людини загинули, ще 28 постраждали.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.69
Купівля 40.69Продаж 41.64
-
EUR
Купівля 39.24Продаж 40.46
- Актуальне
- Важливе