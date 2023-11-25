Розстріляли за слова "Слава Україні!": У Ніжині відкрили пам'ятник солдату Олександру Мацієвському

Про це повідомляє "Суспільне".

У Ніжині був відкритий меморіал на честь загиблих захисників України. Центральною фігурою став бронзовий пам’ятник Герою України Олександру Мацієвському, якого російські військові розстріляли за слова "Слава Україні”.

За словами міського голови Олександр Кодола, меморіал звели за гроші благодійників, а будівництво розпочалось 7 червня і тривало 120 днів.

Скульптура Героя України Олександра Мацієвського має висоту майже два з половиною метри. Над будівництвом працювали близько 200 людей. Проєктом займались представники "Українського інституту Майбутнього".

"Від початку до кінця працювали 120 днів, без вихідних. Матеріали — це граніт, сама статуя — бронза", - розповів виконроб Олександр Забродський.

Мати Олександра Мацієвського, Параска Демчук впевнена - героїв мають шанувати та пам’ятати.

"Це памʼятник не тільки моєму сину, це всім воїнам, які загинули, які захищають нашу країну. Цей памʼятник потрібен всім нам, тому що подвиг воїнів, подвиг мого сина Мацієвського Олександра — повинен жити серед молоді. Його повинні памʼятати, памʼятати всіх воїнів", — сказала Параска.

На відкритті меморіалу були також присутні побратими Олександра Мацієвського.

"Ми, їдучи з позицій, не могли не заїхати, покласти квіти до меморіалу, де основною фігурою є герой України Олександр Ігорович Мацієвський. Тут можна було поставити пам’ятники усім загиблим ніжинцям, але зі словами Слава Україні, ми побачили тільки одного", — каже побратим Володимир.

Окрім скульптури Олександра Мацієвського, тут також встановили й інтерактивну дошку з інформацією про загиблих захисників з їх фотографіями та історіями.

Фото: З відкритих джерел

Історія Олександра Мацієвського

6 березня 2023 року у мережі поширилось відео, на якому російські військові розстріляли українського воїна після того, як він сказав "Слава Україні".

У неділю, 12 березня, СБУ оприлюднила ім'я розстріляного воїна. Ним виявився снайпер 163-го батальйону 119-ї окремої бригади ТрО Чернігівської області Мацієвський Олександр Ігорьович. Установлено, що його розстріляли ще 30 грудня 2022 року.

На відео відреагувала низка українських посадовців, серед яких і президент Володимир Зеленський. Генеральний прокурор України Андрій Костін своєю чергою оголосив про початок розслідуванню за фактом розстрілу беззбройної людини. Відтак, було відкрито кримінальне провадження за ст. 438 ч. 2 ККУ – порушення законів та звичаїв війни.

13 березня на розстріл відеагувало і міністерство закордонних справ та з питань європейської інтеграції Молдови, оскільки Мацієвський виявився уродженцем цієї країни.

З рештою, у Ніжині міська рада перейменувала вулицю на честь Олександра Мацієвського, а у Рівному та Києві його пам'яті присвятили мурали.