Про це інформує прессслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Як зазначається, апеляційні скарги сторони захисту суд залишив без задоволення.

Зокрема додається, що на виконання рішення суду підозрюваного взято під варту в залі суду.

У САП також нагадали, що 29 грудня минулого року детективи НАБУ повідомили про підозру в розтраті понад 485 млн грн колишньому гендиректору "Сетам".

За версією слідства гендиректор забезпечував проведення електронних торгів з метою реалізації речових доказів за заниженими цінами та створення необхідних умов для перемоги заздалегідь визначених юридичних осіб.