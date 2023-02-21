Розтрата 485 млн грн: суд арештував ексгендиректора ДП "Сетам" з можливістю застави у 13,42 млн грн
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду застосувала до колишнього генерального директора ДП "Сетам" запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 13 млн 420 тис. грн
Про це інформує прессслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Як зазначається, апеляційні скарги сторони захисту суд залишив без задоволення.
Зокрема додається, що на виконання рішення суду підозрюваного взято під варту в залі суду.
У САП також нагадали, що 29 грудня минулого року детективи НАБУ повідомили про підозру в розтраті понад 485 млн грн колишньому гендиректору "Сетам".
За версією слідства гендиректор забезпечував проведення електронних торгів з метою реалізації речових доказів за заниженими цінами та створення необхідних умов для перемоги заздалегідь визначених юридичних осіб.
- 17 лютого Суд взяв під варту ексзаступника міністра Лозинського з можливістю застави 50 млн грн.
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